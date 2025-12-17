Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Kellerbrand an der Lübecker Straße: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1093

Am Dienstagmorgen (16.12.) geriet der Keller eines Mehrfamilienhauses an der Lübecker Straße in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Lübecker Straße 18 alarmiert. Der Keller des Mehrfamilienhauses brannte, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ein 64-Jähriger und eine 53-Jährige erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen, sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll sich in den Tagen vor dem Brand eine wohnungslose Person im Keller des Hauses aufgehalten haben. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dieser Person oder zum Brand machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell