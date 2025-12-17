Polizei Dortmund

POL-DO: 6.670 Euro: Polizeipräsident Gregor Lange übergibt Spendenscheck an das Kinderschutz-Zentrum Dortmund

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1092

Am 26.11. fand das traditionelle Benefizkonzert der Polizei Dortmund in der Reinoldikirche statt. Polizeipräsident Gregor Lange übergab nun die Spende an das Kinderschutz-Zentrum Dortmund.

Die Reinoldikirche war bis auf den letzten Platz gefüllt: Über 900 Besucherinnen und Besucher lauschten der weihnachtlichen Musik vom Landespolizeiorchester NRW unter der Leitung von Scott Lawton, dem Opernkinderchor und Sänger Ian Noel Schneider. Am Ende des Tages stand die vorläufige Spendensumme von 5.650 Euro fest. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6167525)

Durch weitere Spenden kam letztendlich die finale Spendensumme von 6.670 Euro zusammen. Den symbolischen Spendenscheck übergab Polizeipräsident Gregor Lange am gestrigen Dienstag (16.12.) an das Kinderschutz-Zentrum Dortmund. "Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem Benefizkonzert die wertvolle Arbeit des Kinderschutz-Zentrums unterstützen können. Hier finden Kinder und Jugendliche, die Gewalt erfahren haben, Schutz und Unterstützung. Es ist unsere Verantwortung, solche Orte der Sicherheit und Fürsorge zu stärken", so der Polizeipräsident.

Bei seinem Besuch wurde Gregor Lange von der Geschäftsführerin des Kinderschutz-Zentrums, Aline Scheider-Sailler, empfangen. Vor Ort informierte sich der Polizeipräsident über die tägliche Arbeit und die Hilfsangebote der Einrichtung. Anschließend folgte eine kurze Führung durch die Räumlichkeiten an der Gutenbergstraße.

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund ist eine Fachberatungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch von Kindern. In der Beratungsstelle arbeiten Psychologinnen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die auch therapeutisch qualifiziert sind. Spenden sind für die Beratungsstelle von großer Bedeutung: Über die Hälfte der Kosten müssen durch Stiftungsmittel und Spenden aufgebracht werden.

"Mein Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern des Konzerts. Ihr großes Interesse und Ihre Spendenbereitschaft sind ein starkes Zeichen der Solidarität. Dass wir mit über 900 Gästen so viele Menschen erreichen konnten wie noch nie zuvor, ist ein großartiger Erfolg - vor allem für den Schutz der Kinder in unserer Stadt", so Gregor Lange.

Auch im kommenden Jahr ist ein Benefizkonzert geplant: Dieses wird am 25.11.2026 in der Reinoldikirche stattfinden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell