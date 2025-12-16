Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Derner Straße - 33-Jähriger Pedelecfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1089

Am Dienstagmorgen (16. Dezember) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Derner Straße. Ein Autofahrer kollidierte mit einem Pedelecfahrer und flüchtete vom Unfallort. Der Pedelecfahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es gegen 6:30 Uhr zu dem schweren Verkehrsunfall. Der 33-Jährige war mit seinem E-Bike auf der Derner Straße in Richtung Dortmunder Innenstadt unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein schwarzer Mercedes von hinten auf das Rad auf. Der 33-Jährige stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Walther-Kohlmann-Straße davon. Der Pedelecfahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt zum Fahrer des Mercedes. Der Fahrer soll ungefähr 170 cm groß sein und war schwarz gekleidet. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen schwarzen Vollbart.

Die Polizei setzte für die Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer einen Hubschrauber ein. Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund nahm den Unfall auf.

Personen, die weitere Angaben zum Unfall oder Fahrer des schwarzen Mercedes machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache in Dortmund Scharnhorst unter der 0231/132-3621 zu wenden.

