Polizei Dortmund

POL-DO: LKW-Unfall auf der A 1 bei Kamen: Fahrer leicht verletzt, über zehn Kilometer Stau

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1086

Am Montagmittag (15.12.) fuhr ein LKW auf der A 1 bei Kamen auf einen weiteren LKW auf. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Verkehr staute sich kilometerweit.

Gegen 11:40 Uhr fuhr ein 41-jähriger Dortmunder mit seinem LKW auf der A 1 in Richtung Bremen. Zwischen der Anschlussstelle Kamen-Zentrum und dem Kamener Kreuz übersah er aus bislang ungeklärter Ursache das Stauende auf dem rechten Fahrstreifen.

Der Fahrer (47, aus Bulgarien) eines am Stauende stehenden LKW erkannte den nahenden LKW im Rückspiegel und versuchte, auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen. Dabei kollidierte er seitlich mit dem VW eines 27-Jährigen (aus Hamm). Dieser stieß daraufhin mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der 41-Jährige fuhr schließlich auf den LKW des 47-Jährigen auf.

Der 41-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der 47-Jährige wurde vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, konnte aber ohne Patienten wieder abheben.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Bremen zunächst voll gesperrt, später konnte der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Gegen 16:20 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Durch die Sperrung staute sich der Verkehr zwischenzeitlich über zehn Kilometer.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

