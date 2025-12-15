PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Raubüberfall auf Kiosk in Dortmund-Lindenhorst - Inhaber verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (13. Dezember) kam es gegen 22:28 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Lindenhorster Straße in Dortmund-Lindenhorst. Der 50-jährige Inhaber wurde dabei verletzt. Zwei maskierte männliche Täter betraten gegen 22:28 Uhr den Kiosk. Einer der Täter sprühte sofort mit Pfefferspray in Richtung des Inhabers, während der zweite Täter den Dortmunder mit einer pistolenähnlichen Waffe bedrohte. Im weiteren Verlauf wurde der Inhaber mit der Waffe gegen den Kopf geschlagen und erlitt dabei eine Platzwunde. Trotz der Verletzung bewarf der Inhaber die Täter weiterhin mit Gegenständen. Daraufhin flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung nach Norden entlang der Lindenhorster Straße. Der Kiosk-Inhaber erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und verletzte sich beim anschließenden Sturz an der linken Schulter. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche, augenscheinlich jüngere Personen im geschätzten Alter von jeweils etwa 16 bis 18 Jahren und einer Größe von ca. 170 bis 180 cm. Beide sprachen Deutsch mit einem südländischen Akzent und waren mit einer Sturmhaube und einer dunklen Kappe maskiert. 1. Person: Diese Person trug ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose und war mit einem Pfefferspray bewaffnet. 2. Person: Diese Person trug ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose und war mit einer Pistole, bewaffnet. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am Freitagabend im Bereich der Lindenhorster Straße in Dortmund verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

