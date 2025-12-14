Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen - Gericht erlässt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1082

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 1079 berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) zu einem versuchten Mord in Bergkamen.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag um 17:00 Uhr dem AG Kamen zugeführt und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Mordes in fünf Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

