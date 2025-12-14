PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen - Gericht erlässt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1082

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie mit der Lfd. Nr.: 1079 berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) zu einem versuchten Mord in Bergkamen.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag um 17:00 Uhr dem AG Kamen zugeführt und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Mordes in fünf Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Presseauskünfte erteilt die zuständige Staatsanwältin Maribel
Andersson unter der Handynummer 0172-3752758 und ab Montag,
15.12.2025 unter der Nummer 0231-92626123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
