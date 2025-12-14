POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen - Gericht erlässt Haftbefehl
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 1082
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund
Wie mit der Lfd. Nr.: 1079 berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen (13. Dezember 2025) zu einem versuchten Mord in Bergkamen.
Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag um 17:00 Uhr dem AG Kamen zugeführt und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Mordes in fünf Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Presseauskünfte erteilt die zuständige Staatsanwältin Maribel
Andersson unter der Handynummer 0172-3752758 und ab Montag,
15.12.2025 unter der Nummer 0231-92626123.
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell