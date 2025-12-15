Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1083

Sonntagabend (14. Dezember 2025) drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Telekommunikationsgeschäft auf dem Westenhellweg ein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen bemerkten gegen 22:50 Uhr, wie eine Gruppe Jugendlicher die Scheibe des Telekommunikationsgeschäfts einschlug und in den Verkaufsraum eindrang. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss zeigte ein Tatverdächtiger den Zeugen eine Waffe in seinem Hosenbund. Dann flüchtete die Gruppe in Richtung Kampstraße.

Die Gruppe aus circa zehn Jugendlichen sei dunkel gekleidet gewesen. Der Jugendliche, der die Waffe gezeigt habe, beschreiben die Zeugen wie folgt:

- Männlich - 16-17 Jahre alt - Schwarzer Kapuzenpullover mit Kapuze über dem Kopf, komplett in schwarz gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu melden, Tel.: 0231/132-7441.

