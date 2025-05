Lüdenscheid (ots) - In Brügge sorgte eine Dame vor einem Imbisswagen Am Wasserturm gestern um 16 Uhr für Aufsehen. Sie wühlte in einem Mülleimer und wurde aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin griff sie eine Glasflasche und warf einen Stehtisch um. Ein Mann wollte die Flasche abwehren und stieß die Dame von sich, die Flasche landete stattdessen auf einem Auto und verursachte an diesem Schaden. Nun sucht die Polizei Zeugen und insbesondere die Frau, die nach dem ...

mehr