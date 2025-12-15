Polizei Dortmund

POL-DO: Kinderwagen in Dortmund-Lanstrop in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1082

Bereits am Samstagabend (13. Dezember) hat in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Lanstrop ein Kinderwagen gebrannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge bemerkten Anwohner des Hauses in der Büttnerstraße gegen 21:20 Uhr einen lauten Knall. Kurz darauf stellten sie den brennenden Kinderwagen im Hausflur fest und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem niemand verletzt worden ist. Neben dem Kinderwagen sind durch das Feuer auch ein Tretroller sowie eine Wand beschädigt worden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

