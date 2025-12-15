Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen: Polizei Dortmund sucht Zeugin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1084

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 13. Dezember 2025, zu einem versuchten Mord in Bergkamen.

Siehe auch:

Die Polizei sucht jetzt eine Zeugin, die eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:28 Uhr auf der Sugambrerstraße angesprochen und einen Hinweis gegeben hat.

Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell