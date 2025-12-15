POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen: Polizei Dortmund sucht Zeugin
Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 13. Dezember 2025, zu einem versuchten Mord in Bergkamen.
Die Polizei sucht jetzt eine Zeugin, die eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:28 Uhr auf der Sugambrerstraße angesprochen und einen Hinweis gegeben hat.
Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441 zu melden.
