Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Mord in Bergkamen: Polizei Dortmund sucht Zeugin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1084

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 13. Dezember 2025, zu einem versuchten Mord in Bergkamen.

Siehe auch:

   1) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6178610
   2) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6178663
   3) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6178986

Die Polizei sucht jetzt eine Zeugin, die eine Streifenwagenbesatzung gegen 14:28 Uhr auf der Sugambrerstraße angesprochen und einen Hinweis gegeben hat.

Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 16:52

    POL-DO: LKW-Unfall auf der A 1 bei Kamen: Fahrer leicht verletzt, über zehn Kilometer Stau

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1086 Am Montagmittag (15.12.) fuhr ein LKW auf der A 1 bei Kamen auf einen weiteren LKW auf. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Verkehr staute sich kilometerweit. Gegen 11:40 Uhr fuhr ein 41-jähriger Dortmunder mit seinem LKW auf der A 1 in Richtung Bremen. Zwischen der Anschlussstelle Kamen-Zentrum und dem Kamener Kreuz übersah er aus ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:53

    POL-DO: Raubüberfall auf Kiosk in Dortmund-Lindenhorst - Inhaber verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Am Samstagabend (13. Dezember) kam es gegen 22:28 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Lindenhorster Straße in Dortmund-Lindenhorst. Der 50-jährige Inhaber wurde dabei verletzt. Zwei maskierte männliche Täter betraten gegen 22:28 Uhr den Kiosk. Einer der Täter sprühte sofort mit Pfefferspray in Richtung des Inhabers, während der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:45

    POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in der Innenstadt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1083 Sonntagabend (14. Dezember 2025) drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Telekommunikationsgeschäft auf dem Westenhellweg ein. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen bemerkten gegen 22:50 Uhr, wie eine Gruppe Jugendlicher die Scheibe des Telekommunikationsgeschäfts einschlug und in den ...

    mehr
