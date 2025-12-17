Polizei Dortmund

POL-DO: Sicherheit des jüdischen Lebens in Dortmund - Polizeipräsident Gregor Lange zum Anschlag vom 14.12.2025 in Australien und den Maßnahmen der Polizei Dortmund zum Chanukka-Fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1088

"Menschen, die während der Chanukka-Feierlichkeiten durch Schüsse verletzt und getötet wurden. Die Nachrichten und die Bilder, die uns aus Australien erreicht haben, machen mich tief betroffen und fassungslos. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und allen, die dieses unfassbare Ereignis erleben mussten. Es ist unerträglich, dass jüdische Menschen immer noch in Angst und Sorge um Ihre Sicherheit leben müssen. Es ist unbegreiflich, dass die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gesellschaft diese Angst und diese Sorge auch in der heutigen Zeit immer noch ertragen müssen. Es ist unbegreiflich, dass wir immer noch besondere Schutzmaßnahmen zu ihrer Sicherheit treffen müssen und es dabei keinen Alltag gibt. In unserer Gesellschaft darf es keinen Platz für antisemitische Gewalt und antisemitischen Hass geben. Das muss immer und überall unser gemeinsames Ziel bleiben", so Polizeipräsident Gregor Lange zu den Ereignissen in Australien und zur Sicherheit jüdischen Lebens in Dortmund. Vom 14.12. bis zum 22.12.2025 feiern die jüdischen Menschen dieses Jahr auch in Dortmund ihr Chanukka-Fest, das jüdische Lichterfest. Am Bondi Beach im australischen Sydney kam es im Rahmen der Feierlichkeiten am 14.12.2025 zu einem dramatischen Anschlag. Die Anzahl der Todesopfer ist mittlerweile auf fünfzehn Menschen gestiegen. Auch in Dortmund finden in den nächsten Tagen zahlreiche Veranstaltungen und Treffen jüdischer Menschen rund um das jüdische Lichterfest statt. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde wird die Polizei Dortmund ihre Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten noch einmal anpassen und die Präsenz erhöhen. "Wir leisten jeden Tag unseren Beitrag für die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Dortmund. Gerade jetzt ist es mir wichtig, dass die jüdischen Menschen sich hier in unserer Stadt, trotz der Ereignisses in Australien so sicher wie möglich fühlen. Ich möchte, dass sie ihr Chanukka-Fest trotz alledem mit einem guten Gefühl feiern können, in dem Bewusstsein, dass die Polizei Dortmund eng an ihrer Seite steht", so Polizeipräsident Gregor Lange zu den Maßnahmen der Dortmunder Polizei im Zusammenhang mit den Chanukka- Feierlichkeiten in Dortmund.

