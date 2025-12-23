POL-LIP: Detmold. Einbruch auf Baustelle.
Lippe (ots)
In der Zeit von Freitagabend bis Montagvormittag (19.-22.12.2025) stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle an der Bachstraße Werkzeug. Zeugen, die im Bereich Bachstraße/Kissinger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.
