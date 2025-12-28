POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Radfahrerin schwer verletzt nach Sturz
Warendorf (ots)
Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (27.12.2025, 18.44 Uhr) eine Radfahrerin in Neubeckum schwer verletzt worden.
Die 62jährige Beckumerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Waldmannweg in Richtung Ostenfelder Straße. Hierbei stürzte sie vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn.
Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell