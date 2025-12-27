PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Person nach Wohnungsbrand verstorben

Stuttgart-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Hohenheimer Straße ist am Freitagabend (26.12.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 21.10 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Untergeschoss aus. Rettungskräfte konnten einen 56-Jährigen Mann aus der Brandwohnung bergen, der kurz darauf noch am Brandort verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 14:40

    POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (25.12.2025) in der Gerokstraße ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden und eine Person wurde schwer verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 11.15 Uhr die Gerokstraße von der Gänsheidestraße in Richtung Stafflenbergstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einer ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 09:27

    POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen (25.12.2025) auf der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 02.20 Uhr fuhr eine 22-jährige Mercedesfahrerin auf der Stresemannstraße in Fahrtrichtung Pragsattel und missachtet mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße. ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:25

    POL-S: Pkw abgedrängt - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Ost (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.12.2025) kam es im Berger Tunnel (Bundesstraße 14) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jahre alter Mann leicht verletzt wurde und sich die mutmaßliche Unfallverursacherin vom Unfallort entfernte. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines blauen Audi A3 auf der Cannstatter Straße (B14) in Fahrtrichtung Esslingen am Neckar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren