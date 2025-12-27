Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Person nach Wohnungsbrand verstorben

Stuttgart-Mitte (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Hohenheimer Straße ist am Freitagabend (26.12.2025) ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 21.10 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Untergeschoss aus. Rettungskräfte konnten einen 56-Jährigen Mann aus der Brandwohnung bergen, der kurz darauf noch am Brandort verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

