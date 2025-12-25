Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw abgedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Ost (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.12.2025) kam es im Berger Tunnel (Bundesstraße 14) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jahre alter Mann leicht verletzt wurde und sich die mutmaßliche Unfallverursacherin vom Unfallort entfernte. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines blauen Audi A3 auf der Cannstatter Straße (B14) in Fahrtrichtung Esslingen am Neckar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine unbekannte Pkw-Lenkerin mit einer weißen Mercedes A-Klasse direkt hinter dem Audi gefahren und habe mehrfach gehupt und auch die Lichthupe betätigt. Als sich die Fahrzeuge im Berger Tunnel befanden, habe die Mercedes-Fahrerin, welche auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, den Audi überholt und dabei dem Fahrer des Audi den Mittelfinger gezeigt. Anschließend habe sie mutmaßlich den Audi abgedrängt, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen den linken Bordstein sowie die Tunnelwand prallte. Einige Meter weiter kam der Audi dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die weiße Mercedes A-Klasse sei ohne anzuhalten in Richtung Esslingen weitergefahren. Der Audi-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Pkw Audi und an der Tunnelwand entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Bei der bislang unbekannte Mercedes-Fahrerin soll es sich um eine zirka 55-jährige, dunkelhäutige Frau gehandelt haben. Ferner soll sie schwarze Haare gehabt und zum Unfallzeitpunkt eine Brille getragen haben. Zeugen vom Unfall werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

