Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (25.12.2025) in der Gerokstraße ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden und eine Person wurde schwer verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 11.15 Uhr die Gerokstraße von der Gänsheidestraße in Richtung Stafflenbergstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einer entgegenkommenden Stadtbahn zusammen und prallte anschließend in einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der 66-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 24-jährige Stadtbahnlenker wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Stadtbahn blieben unverletzt. Bei dem Zusammenstoß mit der Stadtbahn wurde der erste Waggon aus den Gleisen gehoben und musste durch Kräfte der Feuerwehr wieder eingesetzt werden. Zur Bergung des Pkw und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Gerokstraße gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

