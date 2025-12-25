PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag (25.12.2025) in der Gerokstraße ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden und eine Person wurde schwer verletzt. Ein 66-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 11.15 Uhr die Gerokstraße von der Gänsheidestraße in Richtung Stafflenbergstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er zunächst mit einer entgegenkommenden Stadtbahn zusammen und prallte anschließend in einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der 66-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 24-jährige Stadtbahnlenker wurde leicht verletzt. Die Fahrgäste der Stadtbahn blieben unverletzt. Bei dem Zusammenstoß mit der Stadtbahn wurde der erste Waggon aus den Gleisen gehoben und musste durch Kräfte der Feuerwehr wieder eingesetzt werden. Zur Bergung des Pkw und zur Reinigung der Fahrbahn musste die Gerokstraße gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 25.12.2025 – 09:27

    POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Feuerbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen (25.12.2025) auf der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 02.20 Uhr fuhr eine 22-jährige Mercedesfahrerin auf der Stresemannstraße in Fahrtrichtung Pragsattel und missachtet mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße. ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 08:25

    POL-S: Pkw abgedrängt - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Ost (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.12.2025) kam es im Berger Tunnel (Bundesstraße 14) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jahre alter Mann leicht verletzt wurde und sich die mutmaßliche Unfallverursacherin vom Unfallort entfernte. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 27-jähriger Fahrer eines blauen Audi A3 auf der Cannstatter Straße (B14) in Fahrtrichtung Esslingen am Neckar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 04:38

    POL-S: Pkw überschlagen - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Mitte (ots) - Auf der Konrad-Adenauer-Straße (B14) Höhe Landtag kam es am Dienstagabend (23.12.2025) um 22:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Beteiligte leicht verletzt wurde und rund 30.000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau war mit ihrem Pkw Smart auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Charlottenplatz unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw unmittelbar vor ihr ...

    mehr
