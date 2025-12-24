PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Pkw überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Auf der Konrad-Adenauer-Straße (B14) Höhe Landtag kam es am Dienstagabend (23.12.2025) um 22:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Beteiligte leicht verletzt wurde und rund 30.000 Euro Sachschaden entstand. Die Frau war mit ihrem Pkw Smart auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Charlottenplatz unterwegs, als ein bislang unbekannter Pkw unmittelbar vor ihr den Fahrstreifen wechselte. Beim Ausweichversuch geriet sie auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Schranke der Tunnelsperrung. In der Folge überschlug sich der Smart und blieb auf der Seite liegen. Die 35-Jährige wurde dabei verletzt, konnte den Wagen aber selbständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die B14 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Charlottenplatz vorübergehend gesperrt werden. Ab 23:15 Uhr konnte der Verkehr dann zunächst auf einem Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die beschädigte Schranke musste von der Feuerwehr demontiert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

