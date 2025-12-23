Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weihnachtsmarkt 2025: Polizei Stuttgart zieht positive Bilanz

Stuttgart-Mitte

Das Polizeipräsidium Stuttgart blickt kurz vor dem Ende des diesjährigen Weihnachtsmarkts, der vom 26. November 2025 bis zum 23. Dezember 2025 stattgefunden hat, auf eine positive Bilanz. Dieses Jahr wurden auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt insgesamt 36 Straftaten registriert (Stand 23.12.2025, 10.00 Uhr), womit sich die Zahl auf vergleichbarem Niveau zum Vorjahr bewegt, bei dem es zu 33 Straftaten kam. Auch die Taschendiebstähle blieben auf erfreulich niedrigem Niveau im einstelligen Bereich. Hier kam es zu neun Taschendiebstählen im Vergleich zu vier im letzten Jahr. Ein schöner Erfolg, im Vergleich zu 2023 in welchem 27 Taschendiebstähle begangen wurden, der auch der intensiven Präventionsarbeit geschuldet ist. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen auf und im Umfeld des Weihnachtsmarktes wurden weiter vier Verstöße gegen die Waffen- und Messerverbotszone festgestellt. Einsatzleiter Polizeidirektor Jens Rügner: "Wir haben gezielt versucht, Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, waren ansprechbar und haben wo erforderlich konsequent Kontrollen durchgeführt. So ist es uns einmal mehr gelungen, einen sicheren Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu gewährleisten. Wir konnten die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre fortsetzen und allen Menschen auf dem Weihnachtsmarkt das Gefühl geben, dass sie die Weihnachtszeit gut und sicher genießen können."

Auch Polizeipräsident Markus Eisenbraun zeigt sich zufrieden: Die schrecklichen Ereignisse aus Magdeburg im vergangenen Jahr haben uns leider auf tragische Weise vor Augen geführt was passieren kann. Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Stuttgart die Vorweihnachtszeit mit einem guten Gefühl genießen können. Unsere Bilanz zeigt, dass unser gemeinsames Konzept mit der Stadt Stuttgart aufgegangen ist.

