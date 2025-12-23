Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparktes Auto gestreift und davon gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau hat am Sonntag (21.12.2025) einen Unfall im Bereich der Vaihinger Straße verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrerin fuhr gegen 18.40 mit ihrem roten Mitsubishi in der Vaihinger Straße Richtung Dachswald und streifte hier ein am Straßenrand geparktes Auto und fuhr anschließend weiter. Hierbei soll sie auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Eine alarmierte Polizeistreife fahndete nach der Seniorin und traf sie in der Straße Dachswaldweg an. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

