Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach sexueller Belästigung und Körperverletzung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.12.2025) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Club an der Hirschstraße eine 24-Jährige sexuell belästigt und geschlagen und haben. Die 24-Jährige war gegen 04.15 Uhr an der Garderobe, als der Tatverdächtige ihr an das Gesäß gefasst haben soll. Die Frau und ihr 23 Jahre alter Begleiter konfrontierten den 24-Jährigen und stellte ihn zur Rede, woraufhin der Tatverdächtige den beiden ins Gesicht geschlagen haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen vor Ort fest. Der Mann mit syrischer Staatangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell