Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach sexueller Belästigung und Körperverletzung - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.12.2025) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Club an der Hirschstraße eine 24-Jährige sexuell belästigt und geschlagen und haben. Die 24-Jährige war gegen 04.15 Uhr an der Garderobe, als der Tatverdächtige ihr an das Gesäß gefasst haben soll. Die Frau und ihr 23 Jahre alter Begleiter konfrontierten den 24-Jährigen und stellte ihn zur Rede, woraufhin der Tatverdächtige den beiden ins Gesicht geschlagen haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen vor Ort fest. Der Mann mit syrischer Staatangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

