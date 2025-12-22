PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (20.12.2025) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Tübinger Straße Schuhe im Wert von über 100 Euro gestohlen zu haben. Der Mann betrat gegen 15.00 Uhr den Verkaufsraum und soll ein paar Schuhe aus einem Warenregal entnommen, die Warensicherung entfernt und anschließend die Kasse passiert haben, ohne die Schuhe zu bezahlen. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann ansprachen, soll dieser versucht haben zu flüchten. Den Mitarbeitern gelang es, den 41-Jährigen festzuhalten und an alarmierte Beamte zu übergeben. Der 41-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag (21.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

