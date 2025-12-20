Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fronatzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen wurden am Samstagmorgen (20.12.2025) auf der Bundesstraße 14 zwei Personen schwer verletzt. Ein 31-jähriger Lenker einer Mercedes-E-Klasse fuhr gegen 22.55 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen den Anschlussstellen Schattenring und Stuttgart-Universität auf der stadtauswärtigen Richtungsfahrbahn mutmaßlich entgegengesetzt der vorgegebenen Fahrtrichtung. Anschließend kam es auf der mittleren Fahrspur zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 31-Jährigen und einem 36 Jahre alten Fahrer einer Mercedes-C-Klasse, der in Richtung Johannesgrabentunnel unterwegs war. Der 36-Jährige wurde aufgrund der Kollision in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sowohl beim 31-Jährigen, der mutmaßlich zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, als auch beim 36-jährigen Unfallgegner wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Ferner wurde der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers beschlagnahmt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Bundesstraße 14 musste während der Unfallaufnahme bis 07.30 Uhr in stadtauswärtige Fahrtrichtung gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Stuttgart unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell