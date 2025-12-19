PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verdacht der uneidlichen Falschaussage - Zeuge vor Gericht vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (19.12.2025) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, vor dem Landgericht Stuttgart eine uneidliche Falschaussage getätigt zu haben. Alarmierte Beamte nahmen gegen 10.00 Uhr den 36-jährigen Mann im Gerichtsaal fest, nachdem dieser eine uneidliche Falschaussage zu einem schweren Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 23.09.2025 https://staatsanwaltschaft-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/25230514/?LISTPAGE=23509397) getätigt haben soll. Zuvor soll er bereits einen Termin als Zeuge versäumt haben. Der 36-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (19.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Nachdem der bestehenden Fluchtgefahr durch geeignete Maßnahmen begegnet werden konnte, wurde der Haftbefehl anschließend außer Vollzug gesetzt und der Mann auf freien Fuß gesetzt.

