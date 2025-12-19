PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer betrogen und angegriffen

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag (19.12.2025) einen 41 Jahre alten Taxifahrer betrogen und angegriffen haben. Der 39-jährige Mann soll gegen 00.30 Uhr an der Rudolfstraße ausgestiegen sein, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer dem 39-Jährigen folgte, soll dieser den Taxifahrer getreten und geschlagen haben. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 15:59

    POL-S: Mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.12.2025) eine 51 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, auf dem Weihnachtsmarkt einer 25 Jahre alten Frau den Geldbeutel gestohlen zu haben. Die 25-Jährige war gegen 20.05 Uhr auf dem Marktplatz, als sie bemerkte, dass eine Seitentasche ihres Rucksacks geöffnet war und ihr Geldbeutel ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:36

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (17.12.2025) in ein Haus an der Wellingstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt und durchwühlten sämtliche Räume. Hierbei stahlen sie ersten Erkenntnissen zufolge überwiegend Modeschmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:35

    POL-S: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein 30-jähriger VW-Fahrer soll am Mittwochmittag (17.12.2025) andere Autofahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen gefährdet haben. Eine aufmerksame Autofahrerin beobachtete gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Hedelfingen, wie der graue VW Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Dadurch soll der VW-Fahrer andere Autofahrer gezwungen haben, stark zu Bremsen. Die alarmierten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren