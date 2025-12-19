POL-S: Taxifahrer betrogen und angegriffen
Stuttgart-Ost (ots)
Ein 39 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag (19.12.2025) einen 41 Jahre alten Taxifahrer betrogen und angegriffen haben. Der 39-jährige Mann soll gegen 00.30 Uhr an der Rudolfstraße ausgestiegen sein, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer dem 39-Jährigen folgte, soll dieser den Taxifahrer getreten und geschlagen haben. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.
