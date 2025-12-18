PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.12.2025) eine 51 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, auf dem Weihnachtsmarkt einer 25 Jahre alten Frau den Geldbeutel gestohlen zu haben. Die 25-Jährige war gegen 20.05 Uhr auf dem Marktplatz, als sie bemerkte, dass eine Seitentasche ihres Rucksacks geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Beim Umdrehen bemerkte sie die 51-Jährige und eine mutmaßliche Komplizin, sowie ihren Geldbeutel, der auf dem Boden lag. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. Ein Passant verfolgte die 51-Jährige und machte die hinzugerufenen Polizeibeamten auf die Frau aufmerksam. Diese nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten sie wieder auf freien Fuß.

   Präventionstipps der Polizei Stuttgart zum Thema Taschendiebstahl:
   -    Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen
   -    Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich 
        benötigen.
   -    Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten immer in verschiedenen, 
        verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst nah am 
        Körper.
   -    Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der 
        Verschlussseite zum Körper.
   -    Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.
   -    Lassen Sie Ihre Taschen und Wertgegenstände niemals 
        unbeaufsichtigt.
   -    Achten Sie bei einem Menschengedränge und auf Rolltreppen 
        verstärkt auf Ihre Wertsachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

