Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktmaßnahmen in Weilimdorf zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart hat, in enger Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitspartnern, ein Konzept erarbeitet, das den Bezirk Weilimdorf ab sofort in den polizeilichen Fokus rücken wird. Das versuchte Tötungsdelikt auf einem Spielplatz an der Solitudestraße (vgl. Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/xffuq und https://t1p.de/k401z), bei dem ein 16-Jähriger durch eine Schussabgabe schwere Verletzungen erlitt, hat zu Verunsicherungen in der Bevölkerung und einem Diskurs über die Sicherheitslage im Stadtbezirk geführt. "Es kann nicht sein, dass einige wenige junge Männer den ganzen Stadtbezirk verunsichern", betont der Revierleiter Marius Elz. "Dabei ist es egal, ob es um schwere Straftaten oder nur respektlose Pöbeleien in der Öffentlichkeit geht - wir dulden dieses Verhalten nicht und werden entsprechende Maßnahmen treffen, um dem ein Ende zu setzen." Die Polizei war bereits regelmäßig in Weilimdorf und auch an den in letzter Zeit auffälligen Örtlichkeiten vor Ort. Neben Schwerpunktkontrollen sieht das Konzept nun eine noch höhere Polizeipräsenz an ausgewählten Orten vor, um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken - subjektiv und objektiv. In enger Abstimmung mit dem Bezirksamt wurden Orte bestimmt, die den Schwerpunkt der im Konzept erarbeiteten Maßnahmen betreffen: Neben öffentlichen Orten im Stadtteil Weilimdorf richtet sich das polizeiliche Augenmerk auch im Einzelnen auf die Stadtteile Giebel, Hausen und Wolfbusch. Insbesondere liegt der Fokus auf Spielplätzen und Schulgeländen - Orte, an denen sich erfahrungsgemäß gern Jugendliche treffen. Hierzu steht die Polizei auch mit der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart im Austausch. Der Einsatz der Mobilen Wache unterstützt das Konzept am Standort Löwenmarkt und vereinfacht es Bürgerinnen und Bürgern, vor Ort mit den Polizisten ins Gespräch zu kommen und bei Bedarf auch Anzeige zu erstatten. Die Mobile Wache wird ab dem 23.12.2025 an Werktagen von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr besetzt sein. "Das Gefühl von Unsicherheit beeinträchtigt die Lebensqualität unserer Anwohnerinnen und Anwohner", resümiert Elz. "Und unsere Aufgabe als Polizei ist es, diesem Gefühl entgegenzuwirken. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst - das Konzept ist hierfür ein wichtiger Baustein in unserem Sicherheitsgefüge."

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell