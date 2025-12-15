Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tragischer Verkehrsunfall - Pkw steht in Vollbrand

A4 Höhe Gera-Langenberg (ots)

Am 14.12.25 ereignete sich gegen 03:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer eines Mercedes ungebremst auf das Heck des vor ihm fahrenden Sattelzuges auf. Dabei gerieten der Pkw und der Sattelauflieger in Brand. Für den Fahrer des Pkw kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer überfuhren Trümmerteile an der Unfallstelle. Hierdurch entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Insgesamt wird von einem Schaden in Höhe von ca. 75.000 Euro ausgegangen. Davon beziehen sich ca. 10.000 Euro auf Schäden der Fahrbahn durch den Brand.

Aufgrund der umfangreichen Rettungs-, Bergungs- und Löscharbeiten war die Richtungsfahrbahn Frankfurt a.M. für ca. 2 Stunden und die Richtungsfahrbahn Dresden für 14 Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell