Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Trennung auf der Autobahn sorgt für Gerangel auf dem Standstreifen

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Gestern, gegen 17:00 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf der A9, Höhe des Parkplatzes Kuhberg, auf dem Standstreifen fest. Neben dem Auto stand eine aufgebrachte junge Frau. Auf Nachfrage der Beamten gab sie an, sich gerade von ihrem Freund getrennt zu haben. Dieser saß noch im Auto.

Die 24-Jährige sagte, dass sie die Beziehung soeben im Auto beendet habe. Daraufhin ging der Mann auf sie los und versuchte ihr Handy wegzunehmen. Dabei wurde er handgreiflich. Die Rangelei endete auf dem Standstreifen.

Die junge Frau wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

