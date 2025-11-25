PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: verletzter Vogel von der Autobahn gerettet

API-TH: verletzter Vogel von der Autobahn gerettet
  • Bild-Infos
  • Download

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Am vergangenen Samstag konnten die Beamten der Autobahnpolizei einen verletzten Greifvogel von der Autobahn retten. Dieser saß nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt auf dem mittleren Fahrstreifen der A9, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Zur Rettung des Vogels musste die Richtungsfahrbahn München kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Beamten nahmen das verletzte Tier in Obhut. Über die Rettungsleitstelle konnte der Greifvogel an eine Tierarztpraxis in Jena vermittelt werden. So kam der gefiederte Freund mit leichten Verletzungen - aber lebend - davon.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:44

    API-TH: Lkw-Brand sorgt für Vollsperrung - dies führt zu einem Verkehrsunfall am Stauende

    A4 Höhe Magdala (ots) - Heute Vormittag (09:40 Uhr) brannte ein Tank-Laster auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, Höhe der Anschlussstelle Magdala vollständig aus. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden kurzzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Nach den Löscharbeiten konnte die Richtungsfahrbahn Frankfurt freigegeben werden. Der Fahrzeugführer konnte seine ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:15

    API-TH: Zu spät zur Schwanenrettung

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Heute Nachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verletzten Schwan auf der Autobahn. Dieser saß auf dem mittleren Fahrstreifen der A9 in Fahrtrichtung München und konnte sich nicht mehr bewegen. Laut Zeugenaussagen soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem Wohnmobil gekommen sein. Die Beamten der Autobahnpolizei eilten zum Einsatzort. Auf dem betroffenen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:53

    API-TH: ca. vierstündige Vollsperrung nach tragischem Verkehrsunfall

    A4 Höhe Gotha (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignete sich gegen 02:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben. Der 36-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr aus biher ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Lkw auf. Dabei wurde der Pkw-Fahrer in seinem Auto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren