Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: verletzter Vogel von der Autobahn gerettet

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Am vergangenen Samstag konnten die Beamten der Autobahnpolizei einen verletzten Greifvogel von der Autobahn retten. Dieser saß nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt auf dem mittleren Fahrstreifen der A9, zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz. Zur Rettung des Vogels musste die Richtungsfahrbahn München kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Beamten nahmen das verletzte Tier in Obhut. Über die Rettungsleitstelle konnte der Greifvogel an eine Tierarztpraxis in Jena vermittelt werden. So kam der gefiederte Freund mit leichten Verletzungen - aber lebend - davon.

