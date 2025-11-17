PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu spät zur Schwanenrettung

A9 Höhe Dittersdorf (ots)

Heute Nachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verletzten Schwan auf der Autobahn. Dieser saß auf dem mittleren Fahrstreifen der A9 in Fahrtrichtung München und konnte sich nicht mehr bewegen. Laut Zeugenaussagen soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem Wohnmobil gekommen sein. Die Beamten der Autobahnpolizei eilten zum Einsatzort. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz sind Schwäne keine Seltenheit. Regelmäßig verirrt sich dort ein Tier auf oder in die Nähe der Autobahn. Doch in diesem Fall kam jede Hilfe zu spät. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei verunfallte Fahrzeuge und den verendeten Schwan. Der Fahrer eines Opels versuchte dem verletzten Tier auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden BMW. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Jedoch waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Bergung der Fahrzeuge war die Richtungsfahrbahn München für wenige Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

