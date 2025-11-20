PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Brand sorgt für Vollsperrung - dies führt zu einem Verkehrsunfall am Stauende

A4 Höhe Magdala (ots)

Heute Vormittag (09:40 Uhr) brannte ein Tank-Laster auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, Höhe der Anschlussstelle Magdala vollständig aus. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden kurzzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Nach den Löscharbeiten konnte die Richtungsfahrbahn Frankfurt freigegeben werden. Der Fahrzeugführer konnte seine Zugmaschine rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Ein Ersthelfer atmete zu viel Rauch ein. Er verletzte sich leicht. Der Tank-Laster war mit Styronal beladen.

Aufgrund der Vollsperrung bezüglich des Brandes bildete sich schnell ein Rückstau auf der Richtungsfahrbahn Dresden. Dies übersah ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges. Er fuhr zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf. Dabei wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Auch hier wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Aktuell wird der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

An der Brandstelle Höhe der Anschlussstelle Magdala konnte der linke Fahrstreifen gegen 11:20 Uhr freigegeben werden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an.

Es kommt also weiterhin zu Verkehrsbehinderungen und Stauerscheinungen auf dem gesamten Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Weimar und Magdala auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden.

Bitte fahren Sie aufmerksam und vorsichtig an das Stauende heran. Schalten Sie Ihre Warnblinkanlage ein und halten Sie ausreichend Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen. Denken Sie unbedingt an das Bilden einer Rettungsgasse und halten Sie diese frei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

