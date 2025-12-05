PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anhänger eines Fahrzeuggespanns in Vollbrand - 2 Quads verbrennen komplett

A71 Höhe Erfurt-Nord (ots)

Heute Mittag kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, Höhe der Überfahrt auf die L1051.

Durch einen technischen Defekt geriet der Reifen eines Anhängergespanns in Brand. Auf diesem Anhänger waren zwei Quads geladen. Diese verbrannten vollständig.

Der 60-jährige Fahrer des Zugfahrzeuges Ford Transit blieb unverletzt.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 58.000 Euro geschätzt.

Zur Bergung des Anhängers und der Quads wurde ein Kran benötigt.

Zusätzlich ereignete sich im Rückstau ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen ist auf dem betroffenen Abschnitt wieder störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:44

    API-TH: Lkw-Brand sorgt für Vollsperrung - dies führt zu einem Verkehrsunfall am Stauende

    A4 Höhe Magdala (ots) - Heute Vormittag (09:40 Uhr) brannte ein Tank-Laster auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, Höhe der Anschlussstelle Magdala vollständig aus. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden kurzzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Nach den Löscharbeiten konnte die Richtungsfahrbahn Frankfurt freigegeben werden. Der Fahrzeugführer konnte seine ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:15

    API-TH: Zu spät zur Schwanenrettung

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Heute Nachmittag meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verletzten Schwan auf der Autobahn. Dieser saß auf dem mittleren Fahrstreifen der A9 in Fahrtrichtung München und konnte sich nicht mehr bewegen. Laut Zeugenaussagen soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem Wohnmobil gekommen sein. Die Beamten der Autobahnpolizei eilten zum Einsatzort. Auf dem betroffenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren