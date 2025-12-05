Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anhänger eines Fahrzeuggespanns in Vollbrand - 2 Quads verbrennen komplett

A71 Höhe Erfurt-Nord (ots)

Heute Mittag kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, Höhe der Überfahrt auf die L1051.

Durch einen technischen Defekt geriet der Reifen eines Anhängergespanns in Brand. Auf diesem Anhänger waren zwei Quads geladen. Diese verbrannten vollständig.

Der 60-jährige Fahrer des Zugfahrzeuges Ford Transit blieb unverletzt.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 58.000 Euro geschätzt.

Zur Bergung des Anhängers und der Quads wurde ein Kran benötigt.

Zusätzlich ereignete sich im Rückstau ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen ist auf dem betroffenen Abschnitt wieder störungsfrei befahrbar.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell