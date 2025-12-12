Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der A 71 1. Ergänzung

Kölleda (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Insgesamt hatten sich vier Verkehrsunfälle ereignet. Hierbei wurden 10 Personen leicht und eine Person schwerverletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen und Einrichtungen der Autobahn GmbH des Bundes entstand ein Gesamtschaden von ca. 320.000, - EUR. Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt war für ca. eine Stunde gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Sangerhausen ist immer noch für Reinigungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Wie es zu den einzelnen Verkehrsunfällen gekommen war ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

