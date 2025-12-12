PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der A 71

Kölleda (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, um 09:05 Uhr, kollidierten nach ersten Erkenntnissen auf der A 71 nach dem Schmücketunnel, zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Heldrungen, in Fahrtrichtung Sangerhausen ein unbesetzter Reisebus und ein Kleintransporter. Im sich bildeten Rückstau kollidierten weitere fünf Sattelzüge und fünf Pkw miteinander. Ein Lkw Fahrer wurde in seinem Fahrzeug durch den Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befereit werden. Aktuell läuft ein großer Rettungs- und Bergungseinsatz an der Unfallstelle. Aus diesem Grund sind beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Es kommt zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verehr wird in beiden Richtungen an der letztmöglichen Anschlussstelle von der Autobahn abgeleitet. Vor Ort herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten um die 100m. Es wird an die Fahrzeugführer appelliert, die Fahrgeschwindigkeit den vorherrschenden Witterungsungsbedingungen anzupassen. Ortskundige Fahrzeugführer werden zudem gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet an dieser Stelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
FS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 09:29

    API-TH: Trennung auf der Autobahn sorgt für Gerangel auf dem Standstreifen

    A9 Höhe Eisenberg (ots) - Gestern, gegen 17:00 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf der A9, Höhe des Parkplatzes Kuhberg, auf dem Standstreifen fest. Neben dem Auto stand eine aufgebrachte junge Frau. Auf Nachfrage der Beamten gab sie an, sich gerade von ihrem Freund getrennt zu haben. Dieser saß noch im Auto. Die 24-Jährige ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:26

    API-TH: Bringen Sie Licht ins Dunkel

    A73 Höhe Suhl (ots) - Kurze Tage - lange Nächte. In den Wintermonaten bleibt es lang dunkel. Umso wichtiger ist eine helle und vor allem funktionstüchtige Fahrzeugbeleuchtung. Am Freitagabend war eine junge Frau auf der A73 in Richtung Coburg unterwegs - ohne Licht. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten vergeblich, die Frau durch Lichthupe und Warnblinkanlage darauf aufmerksam zu machen. Nun kamen die Beamten der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 16:21

    API-TH: Anhänger eines Fahrzeuggespanns in Vollbrand - 2 Quads verbrennen komplett

    A71 Höhe Erfurt-Nord (ots) - Heute Mittag kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, Höhe der Überfahrt auf die L1051. Durch einen technischen Defekt geriet der Reifen eines Anhängergespanns in Brand. Auf diesem Anhänger waren zwei Quads geladen. Diese verbrannten vollständig. Der 60-jährige Fahrer des Zugfahrzeuges Ford Transit ...

    mehr
