Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der A 71

Kölleda (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, um 09:05 Uhr, kollidierten nach ersten Erkenntnissen auf der A 71 nach dem Schmücketunnel, zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Heldrungen, in Fahrtrichtung Sangerhausen ein unbesetzter Reisebus und ein Kleintransporter. Im sich bildeten Rückstau kollidierten weitere fünf Sattelzüge und fünf Pkw miteinander. Ein Lkw Fahrer wurde in seinem Fahrzeug durch den Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befereit werden. Aktuell läuft ein großer Rettungs- und Bergungseinsatz an der Unfallstelle. Aus diesem Grund sind beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Es kommt zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verehr wird in beiden Richtungen an der letztmöglichen Anschlussstelle von der Autobahn abgeleitet. Vor Ort herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten um die 100m. Es wird an die Fahrzeugführer appelliert, die Fahrgeschwindigkeit den vorherrschenden Witterungsungsbedingungen anzupassen. Ortskundige Fahrzeugführer werden zudem gebeten, dass Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet an dieser Stelle.

