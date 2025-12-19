PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (18.12.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tunzhofer Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 06.00 Uhr und 18.40 Uhr die Wohnungstür auf und stahlen ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem Bargeld und Parfüm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 10:40

    POL-S: Taxifahrer betrogen und angegriffen

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein 39 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Freitag (19.12.2025) einen 41 Jahre alten Taxifahrer betrogen und angegriffen haben. Der 39-jährige Mann soll gegen 00.30 Uhr an der Rudolfstraße ausgestiegen sein, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer dem 39-Jährigen folgte, soll dieser den Taxifahrer getreten und geschlagen haben. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 39-Jährigen ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:59

    POL-S: Mutmaßliche Taschendiebin vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (17.12.2025) eine 51 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, auf dem Weihnachtsmarkt einer 25 Jahre alten Frau den Geldbeutel gestohlen zu haben. Die 25-Jährige war gegen 20.05 Uhr auf dem Marktplatz, als sie bemerkte, dass eine Seitentasche ihres Rucksacks geöffnet war und ihr Geldbeutel ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:36

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (17.12.2025) in ein Haus an der Wellingstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt und durchwühlten sämtliche Räume. Hierbei stahlen sie ersten Erkenntnissen zufolge überwiegend Modeschmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren