Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Freitagabend (19.12.2025) ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Aldinger Straße zu. Ein 77-jähriger Fußgänger wollte gegen 17.50 Uhr an der SSB-Haltestelle "Mühlhausen" auf einem sogenannten "Z-Übergang" die Gleise überqueren, obwohl die dortigen Springlichter in Betrieb waren und zudem eine Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Aldingen in die Haltestelle einfuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 24-jährigen Stadtbahnführers wurde der betagte Fußgänger von der Stadtbahn erfasst und er geriet anschließend zwischen dieser und einer bereits in der Haltestelle stehenden Stadtbahn. Nachdem der Verletzte geborgen worden war, brachte ihn der Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus. In der Bahn wurde niemand verletzt. Der Stadtbahnverkehr wurde bis zum Ende der Unfallaufnahme zwischen den Haltestellen "Auwiesen" und "Mühlhausen" bis gegen 19.25 Uhr in beide Richtungen gesperrt, die SSB richtete in dieser Zeit einen Taxi-Ersatzverkehr ein. Des Weiteren wurde der Straßenverkehr zwischen der Arnoldstraße und Mönchfeldstraße in Richtung Aldingen ebenfalls gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell