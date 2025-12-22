PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Freitag (19.12.2025) bei dem in der Jahnstraße ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden ist. Ein 41 Jahre alter Mann war mit seinem Mazda kurz vor 18.00 Uhr in der Jahnstraße unterwegs Richtung Stuttgart-Ost. Auf Höhe Mittlere Filderstraße stieß er mit seinem Auto mit dem Citroen eines 68-Jährigen zusammen, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Beim Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu und machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

