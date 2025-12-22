Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (19.12.2025 bis 21.12.2025) in Wohnungen und Häuser und an der Erisdorfer Straße, Oppenheimer Straße, Fuggerstraße sowie an den Straßen Pfaffenwaldring, Albblick und Neuer Berg eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

