Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Fahrzeug sichergestellt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (19.12.2025) eine Verkehrskontrolle durchgeführt und hierbei einen gestohlenen Maserati sichergestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 10.45 Uhr einen 41 Jahre alten Mann, der mit einem schwarzen Maserati Levante in der Steinstraße unterwegs war. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten Unstimmigkeiten fest und weitere Ermittlungen ergaben, dass das Auto seit 2023 als gestohlen gemeldet ist. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und setzten den Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Diebstahls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell