Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnungsbrand - Tote Frau aufgefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in einer Wohnung an der Rosenbergstraße am Montag (22.12.2025) ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses meldete gegen 13.50 Uhr einen Brand in einer Wohnung im Ersten Obergeschoss. Im Zuge der Löscharbeiten fanden Rettungskräfte in der vom Brand betroffenen Wohnung eine tote Frau. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der Verstorbenen aufgenommen. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

