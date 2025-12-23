Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (21.12.2025) einen 48 Jahre alten Mann am Arnulf-Klett-Platz festgenommen, der die Polizeibeamten bedroht, beleidigt und getreten haben soll. Die Beamten waren gegen 10.05 Uhr auf Fußstreife unterwegs und wollten eine Personengruppe, darunter auch den 48-Jährigen, kontrollieren. Der Tatverdächtige soll auf die Beamten zugelaufen und sie bedroht und beleidigt haben. Er wurde zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten, weshalb diese ihm Handschellen anlegten. Im Zuge seiner Festnahme soll der 48-Jährige nach den Beamten getreten haben. Eine Polizeibeamtin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Montag (22.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

