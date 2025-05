Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 51-Jähriger verletzte bei Streit in der S-Bahn Unbekannten mit Küchenmesser - Bundespolizei sucht nach Geschädigten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Fünf Männer gerieten am Mittwochabend (14. Mai) in einer S6 mit einem 51-Jährigen in Streit. Beim anschließenden Gerangel zog dieser ein Küchenmesser und verletzte mindestens einen der Männer. Die Bundespolizei sucht nach ihm und seinen Begleitern.

Gegen 22:40 Uhr sollen fünf Männer in einer Richtung Ebersberg verkehrenden S-Bahn über den Deutschen Staat und Wohnungslose gelästert haben. Ein 51-jähriger Deutscher fühlte sich angesprochen; es kam zum verbalen Streit. In dessen Folge soll der Wohnsitzlose zu Boden geschubst worden sein. Der in Garching bei München Geborene stand auf und zog ein Küchenmesser mit acht Zentimeter langer Klinge und soll damit gedroht und mittels Stichbewegung die Gruppe auch angegriffen haben.

Zwei in der S-Bahn anwesende Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit wurden durch lautes Geschrei auf den Vorfall aufmerksam. Sie erkannten, dass die Personengruppe den 51-Jährigen fixierte und ein Messer auf dem Boden lag. Einer aus der Fünfergruppe soll an der Hand geblutet haben. Am Haltepunkt Hirschgarten stiegen die Security mit dem Wohnsitzlosen aus. Dabei versuchte dieser nach einem Sicherheitsmitarbeiter zu schlagen und nach dem Schlagstock des anderen zu greifen, woraufhin er überwältigt wurde. Am Bahnsteig beleidigte der Festgehaltene die Security unter anderem auch rassistisch.

Der mit 2,22 Promille Alkoholisierte, der bereits mehrfach polizeilich - auch einschlägig - in Erscheinung getreten war, wird heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung dem Haftrichter vorgeführt. Er erlitt - vermutlich vom Sturz in der S-Bahn - eine leicht blutende Kopfplatzwunde, die vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt wurde.

Die Bundespolizei sucht nach der fünfköpfigen, wohl überwiegend zwischen 20 und 30 Jahre alten Personengruppe, die allem Anschein nach zusammengehörte. Einer, ca. 25- bis 30 Jahre alt, stieg am Hirschgarten aus, die anderen vier verblieben in der Richtung Innenstadt und weiter nach Ebersberg verkehrenden S-Bahn. Einer der unbekannten Fünf dürfte - vermutlich bei der Überwältigung des 51-Jährigen - an einem Finger oder der Hand leicht verletzt worden sein.

Wer Hinweise zu der Personengruppe oder der Tat geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 089 / 51 55 500 zu melden.

Das anhängende Bild des Messers sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell