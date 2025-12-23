Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Montag (22.12.2025) in ein Haus am Sigurdweg eingebrochen, bei einer Wohnung an der Katzenbachstraße scheiterten die Täter am vergangenen Wochenende (19.12.2025-21.12.2025). Am Sigurdweg gelangten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr über die Terassentür in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Katzenbachstraße scheiterten die Täter beim Versuch in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

