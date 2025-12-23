PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am Montag (22.12.2025) in ein Haus am Sigurdweg eingebrochen, bei einer Wohnung an der Katzenbachstraße scheiterten die Täter am vergangenen Wochenende (19.12.2025-21.12.2025). Am Sigurdweg gelangten die Täter zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr über die Terassentür in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Katzenbachstraße scheiterten die Täter beim Versuch in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 12:31

    POL-S: Weihnachtsmarkt 2025: Polizei Stuttgart zieht positive Bilanz

    Stuttgart-Mitte (ots) - Das Polizeipräsidium Stuttgart blickt kurz vor dem Ende des diesjährigen Weihnachtsmarkts, der vom 26. November 2025 bis zum 23. Dezember 2025 stattgefunden hat, auf eine positive Bilanz. Dieses Jahr wurden auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt insgesamt 36 Straftaten registriert (Stand 23.12.2025, 10.00 Uhr), womit sich die Zahl auf ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:43

    POL-S: Geparktes Auto gestreift und davon gefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Eine 84 Jahre alte Frau hat am Sonntag (21.12.2025) einen Unfall im Bereich der Vaihinger Straße verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrerin fuhr gegen 18.40 mit ihrem roten Mitsubishi in der Vaihinger Straße Richtung Dachswald und streifte hier ein am Straßenrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren