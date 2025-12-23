Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marktleiter veruntreut mutmaßlich Bargeld

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 33 Jahre alter Marktleiter eines Supermarktes in Vaihingen, steht im Verdacht, seit zirka einem Jahr mehrere 100.000 Euro Bargeld veruntreut zu haben. Der 33-jährige Mann soll das Geld nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch verschiedene Manipulationsvorgänge im Zusammenhang mit Safebags veruntreut haben. Beamte durchsuchten Geschäftsräume sowie die Wohnräume des 33-jährigen Mannes und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell