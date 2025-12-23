POL-S: Marktleiter veruntreut mutmaßlich Bargeld
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Ein 33 Jahre alter Marktleiter eines Supermarktes in Vaihingen, steht im Verdacht, seit zirka einem Jahr mehrere 100.000 Euro Bargeld veruntreut zu haben. Der 33-jährige Mann soll das Geld nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch verschiedene Manipulationsvorgänge im Zusammenhang mit Safebags veruntreut haben. Beamte durchsuchten Geschäftsräume sowie die Wohnräume des 33-jährigen Mannes und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.
