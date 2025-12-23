PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Marktleiter veruntreut mutmaßlich Bargeld

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 33 Jahre alter Marktleiter eines Supermarktes in Vaihingen, steht im Verdacht, seit zirka einem Jahr mehrere 100.000 Euro Bargeld veruntreut zu haben. Der 33-jährige Mann soll das Geld nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch verschiedene Manipulationsvorgänge im Zusammenhang mit Safebags veruntreut haben. Beamte durchsuchten Geschäftsräume sowie die Wohnräume des 33-jährigen Mannes und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

