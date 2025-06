Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in Erfurt auf der Landstraße zwischen Nöda und Stotternheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 07:20 Uhr verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (SE)

