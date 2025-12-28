PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unbekannte brachen in Gaststätte ein

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Donnerstag, 25.12.2025, 17.00 Uhr und Freitag, 26.12.2025, 10.00 Uhr in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Wadersloh ein. Der oder die Täter gingen mehrere Spielautomaten an, aus denen sie Geld stahlen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

