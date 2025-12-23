Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mülltonnenbrand in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.12.2025, 03:40 Uhr) brannten zwei Müllcontainer an der Bleichstraße. Eine Anwohnerin bemerkte einen Feuerschein und informierte die Polizei. Das Feuer konnte zunächst von Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher und in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen völlig zerstört. Eine weitere Mülltonne sowie ein Stromkasten wurden durch die Hitze ebenfalls zum Teil beschädigt. Zu einem Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus kam es nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Brandursache aufzuklären. Während der Löscharbeiten musste die Bleichstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell