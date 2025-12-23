PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mülltonnenbrand in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.12.2025, 03:40 Uhr) brannten zwei Müllcontainer an 
der Bleichstraße.

Eine Anwohnerin bemerkte einen Feuerschein und informierte die 
Polizei. Das Feuer konnte zunächst von Polizeibeamten mit einem 
Feuerlöscher und in der Folge von der Feuerwehr gelöscht werden.

Bei dem Brand wurden die beiden Mülltonnen völlig zerstört. Eine 
weitere Mülltonne sowie ein Stromkasten wurden durch die Hitze 
ebenfalls zum Teil beschädigt.

Zu einem Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus kam es 
nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die 
Brandursache aufzuklären.

Während der Löscharbeiten musste die Bleichstraße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

