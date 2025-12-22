Polizei Wuppertal

POL-W: W Verhinderter Ladendieb versucht mit Transporter zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (20.12.2025, 15:05 Uhr) versuchte ein zunächst unbekannter Täter nach einem Ladendiebstahl in Wuppertal zu entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann aus einem Elektronikmarkt einen mobilen Computer zu entwenden. Mit dem Gerät verließ er das Geschäft und setzte sich in ein Transportfahrzeug. Dort sprach ihn der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an. Nachdem er den Computer zurückgegeben hatte, fuhr der verhinderte Ladendieb mit seinem Fahrzeug an und beschädigte dabei drei parkende Autos. Dann flüchtete er auf die Friedrich-Engels-Allee. Im Zuge der Fahndung konnte der 36-Jährige an der Hofaue angehalten werden. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

