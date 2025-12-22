PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verhinderter Ladendieb versucht mit Transporter zu flüchten

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (20.12.2025, 15:05 Uhr) versuchte ein zunächst
unbekannter Täter nach einem Ladendiebstahl in Wuppertal zu 
entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Mann aus einem 
Elektronikmarkt einen mobilen Computer zu entwenden. Mit dem Gerät 
verließ er das Geschäft und setzte sich in ein Transportfahrzeug. 
Dort sprach ihn der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an. Nachdem
er den Computer zurückgegeben hatte, fuhr der verhinderte Ladendieb 
mit seinem Fahrzeug an und beschädigte dabei drei parkende Autos. 
Dann flüchtete er auf die Friedrich-Engels-Allee. 

Im Zuge der Fahndung konnte der 36-Jährige an der Hofaue angehalten 
werden. 

Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste er eine
Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

