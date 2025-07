Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht auf der Grünen Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0609

Am Freitagabend (11. Juli) kam es gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Grünen Straße in Dortmund. Ein Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Dortmunder mit seinem VW Polo die Grüne Straße in Richtung Treibstraße. An der Kreuzung Schützenstraße kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem grauen VW Caddy. Der unbekannte Fahrzeugführer war mit dem Caddy auf der Grünen Straße in Richtung Steinstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen bog der Fahrer ohne zu blinken nach links in die Schützenstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu dem Unfall mit dem roten Polo.

Aus dem Caddy stiegen nach Zeugenangaben drei Personen aus und rannten weg. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 20 und 25 Jahre alt - mit heller Hautfarbe - bekleidet mit kurzen Hosen und schwarzen Oberteilen

Bei dem Unfall wurde der 56-jährige Polo-Fahrer leicht und seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der VW Caddy zur Fahndung ausgeschrieben, da er als gestohlen gemeldet war. Auch die Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und waren als gestohlen gemeldet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie der Fahrer und die Beifahrer des Caddys werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord unter der Tel. 0231/132-2321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell