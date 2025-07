Polizei Dortmund

POL-DO: Sicher durch die Ferien: Polizei Dortmund und ADFC Dortmund starten am 28. Juli gemeinsame Fahrradferienaktion für Jung und Alt

Dortmund (ots)

Ob auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder beim Wochenendausflug: Das Fahrrad ist für viele Menschen ein täglicher Begleiter, doch im Straßenverkehr lauern Risiken. Immer wieder kommt es zu schweren, leider auch immer wieder tödlichen Unfällen. Um dem entgegenzuwirken, starten die Polizei Dortmund, der ADFC Dortmund und die Stadt Dortmund erneut eine gemeinsame Sommerferienaktion, bei der sich alles um sicheres und technisch einwandfreies Radfahren dreht.

Am 28. Juli (Montag) um 11 Uhr gibt es an der Jugendverkehrsschule Fredenbaum den Kickoff mit dem Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange und Heide Kröger-Brenner, Vorsitzende des ADFC Dortmund. Ab diesem Tag können alle Interessierten am Fahrradtraining teilnehmen oder sich Tipps für mehr Sicherheit im Sattel abholen.

"Ich fahre selbst viel Rad, beruflich wie privat. Und ich weiß, wie wichtig es ist, nicht nur fit, sondern auch sicher unterwegs zu sein. Mit unserer Ferienaktion wollen wir alle Generationen erreichen, um für Risiken im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Prävention fängt bei der richtigen Ausrüstung an - und beim Helm auf dem Kopf", sagt der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange: "Sichtbarkeit, technische Sicherheit und ein gutes Gefühl im Sattel - das ist unser Ziel."

Zwischen dem 28. Juli und 8. August erwartet Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen ein kostenloses Angebot:

- Roller- und Radfahrtraining für die Kleinsten - Verkehrssicherheitstraining für Schülerinnen - Einzeltrainings für Erwachsene und Ältere im verkehrsarmen Raum - Geführte Radtouren und Ausflüge ins Grüne - Workshops zu Themen wie Bremsen-Check, Fahrradwerkstatt und Diebstahlschutz - Codierung und Infos zum sicheren Anschließen hochwertiger Räder

Dr. Andreas Bach vom ADFC Dortmund betont: "Gerade bei teuren Rädern reicht ein dünnes Drahtschloss nicht aus. Wer sein Rad richtig schützen will, sollte hochwertige Bügelschlösser verwenden und das Rad immer an festen Objekten sichern - idealerweise Rahmen und Vorder- oder Hinterrad gleichzeitig."

Die Übungen finden in kleinen Gruppen statt. Treffpunkt ist die Jugendverkehrsschule Fredenbaum (Münsterstr. 270 C, Dortmund-Mitte). Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung teilnehmen. Die genauen Termine sind auf dem Tourenplan unter https://touren-termine.adfc.de/ abrufbar.

Anmeldung und Infos per Mail an radfahrjugend@adfc-dortmund.de und telefonisch unter 0231/136685.

Hinweis an Redaktionen:

Der Medientermin mit Polizeipräsident Gregor Lange am 28. Juli kann für O-Töne und Bildmaterial genutzt werden. Hierzu laden wir wenige Tage vor dem Termin noch mal gesondert ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell